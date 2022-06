Chi è il marito di Roberta Capua: non tutti sanno di che cosa si occupa nella vita (Di martedì 28 giugno 2022) È al timone della trasmissione dell’estate, ma sapete chi è il marito di Roberta Capua? Scopriamo insieme come si chiama e di che cosa si occupa nella vita. Siamo nel vivo dell’estate e tutti i nostri programmi tv preferiti hanno salutato il loro pubblico, dando loro appuntamento a Settembre. Ne è l’esempio Uomini e donne, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 28 giugno 2022) È al timone della trasmissione dell’estate, ma sapete chi è ildi? Scopriamo insieme come si chiama e di chesi. Siamo nel vivo dell’estate ei nostri programmi tv preferiti hanno salutato il loro pubblico, dando loro appuntamento a Settembre. Ne è l’esempio Uomini e donne, L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

rubio_chef : Arrestate e arrestati perché si sono permessi di denunciare il terrorismo ebraico, perché non possano testimoniare… - ElsaGalanti : RT @Ligeia_aeterna: “Chi ti vuole davvero bene, chi vuole il tuo di bene, non ti farà mai, volontariamente, versare una lacrima, ricordalo… - Lilly64001532 : @ElisaCastelli84 @Black___Adam @ToLifeAndBack No. Io sto con mio marito da quando avevo poco più di vent'anni e chi… - Ligeia_aeterna : “Chi ti vuole davvero bene, chi vuole il tuo di bene, non ti farà mai, volontariamente, versare una lacrima, ricord… - michelacotugno : @pelleimpura @unicornpolyglot Ma anche perché logicamente in un reparto per la procreazione assistita ci vai con il… -