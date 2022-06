Chelsea, che colpo dalla Premier: pronti 60 milioni di sterline! (Di martedì 28 giugno 2022) Uno dei club più attivi sul mercato in Premier League è senza alcun dubbio il Chelsea. Tra entrate e uscite, infatti, sono giorni davvero roventi per i Blues. Presto, inoltre, potrebbe arrivare un nuovo colpo in entrata. Tramite il suo profilo Twitter, Fabrizio Romano ha riferito di un importante accordo raggiunto tra il club londinese e il Leeds: le parti, a quanto pare, avrebbero trovato un’intesa di massima per il passaggio di Raphinha ai Blues. Raphinha Chelsea Leeds Sarà un’operazione complessiva da 60-65 milioni di sterline, bonus compresi. Il Chelsea pagherà una parte di questa cifra subito, mentre la restante parte verrà versata nelle casse del Leeds più in là. Adesso i londinesi dovranno soltanto trovare l’intesa contrattuale con il calciatore prima di arrivare alla ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 giugno 2022) Uno dei club più attivi sul mercato inLeague è senza alcun dubbio il. Tra entrate e uscite, infatti, sono giorni davvero roventi per i Blues. Presto, inoltre, potrebbe arrivare un nuovoin entrata. Tramite il suo profilo Twitter, Fabrizio Romano ha riferito di un importante accordo raggiunto tra il club londinese e il Leeds: le parti, a quanto pare, avrebbero trovato un’intesa di massima per il passaggio di Raphinha ai Blues. RaphinhaLeeds Sarà un’operazione complessiva da 60-65di sterline, bonus compresi. Ilpagherà una parte di questa cifra subito, mentre la restante parte verrà versata nelle casse del Leeds più in là. Adesso i londinesi dovranno soltanto trovare l’intesa contrattuale con il calciatore prima di arrivare alla ...

romeoagresti : Possibile contatto tra domani e dopodomani tra #Juventus e #Chelsea. Il piatto forte: #DeLigt. Con i Blues in press… - AlfredoPedulla : #Pogba che va alla #Juve per due volte a parametro zero. #Lukaku che torna all’#Inter per 8 milioni dopo essere cos… - pepperson10 : @InsiderLazio non per rovinarti l'entusiasmo ma il chelsea ha appena speso 60 milioni per rapinha del leeds e calco… - FrizzoSimone : @AmpelioAttanasi @disinformatico Il bello è che se ha commesso veramente una frode il processo non sarebbe in sé sb… - theclaw96 : RT @Danibe23: Chelsea campione d'Europa l'anno scorso, 4-0 alla Juve nell'ultima CL. Ma è evidente che la Juventus è superiore. ?? -