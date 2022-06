Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni: per Azzurra tanti addii ma anche tanti nuovi arrivi al convento (Di martedì 28 giugno 2022) Vi ricordate che alla fine della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, avevamo ipotizzato, come era parecchio prevedibile, che Francesca Chillemi avrebbe ereditato il ruolo di Suor Angela nell’amatissima fiction di Rai 1? Ebbene, sta per succedere. Elena Sofia Ricci non lascerà la fiction, come si era detto e scritto ( notizia poi smentita già mesi fa). Sarà sul set, è già sul set come si vede anche dalle tante immagini social che circolano in questi giorni. Il suo ruolo però sarà parecchio ridimensionato mentre Francesca Chillemi, nei panni di Azzurra, avrà sempre più spazio! Oggi, nella giornata di presentazione dei palinsesti Rai, si è parlato delle nuove fiction e tra i titoli del 2023 c’è anche Che Dio ci aiuti 7 per cui siamo in grado di darvi qualche notizia in più sulla trama della prossima ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 giugno 2022) Vi ricordate che alla fine della sesta stagione di Che Dio ci, avevamo ipotizzato, come era parecchio prevedibile, che Francesca Chillemi avrebbe ereditato il ruolo di Suor Angela nell’amatissima fiction di Rai 1? Ebbene, sta per succedere. Elena Sofia Ricci non lascerà la fiction, come si era detto e scritto ( notizia poi smentita già mesi fa). Sarà sul set, è già sul set come si vededalle tante immagini social che circolano in questi giorni. Il suo ruolo però sarà parecchio ridimensionato mentre Francesca Chillemi, nei panni di, avrà sempre più spazio! Oggi, nella giornata di presentazione dei palinsesti Rai, si è parlato delle nuove fiction e tra i titoli del 2023 c’èChe Dio ci7 per cui siamo in grado di darvi qualche notizia in più sulla trama della prossima ...

