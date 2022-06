Cessione Sampdoria | spunta il nome del nuovo d s | l’indiscrezione

(Di martedì 28 giugno 2022) I piani alti dellalavorano alladel club e ci sarebbe già in mente ildeldirettore sportivo «L’auspicio è di identificare un soggetto prima della fine della campagna acquisti. Molto spesso parliamo di consorzi, i soggetti maggiormente accreditati sono americani», con queste parole, l’amministratore delegato di Banca Lazard Italia ha fatto il punto sulladella. Le voci si susseguono con insistenza e la nuova deadline è stata fissata al primo settembre, alla chiusura del calciomercato. A quanto riporta La Repubblica, da Roma si stanno infittendo le voci su chi sarà il prossimo direttore sportivo della. Queste voci, per il momento prive di conferme, vedrebbero Gianluca Petrachi in pole position per il ...

Luka Krajnc è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il Cagliari Calcio, tramite un comunicato sul proprio sito, ha dato l'ufficialità della cessione in prestito con diritto di riscatto del ...