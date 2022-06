' Cerchiamo 50 camionisti | lo stipendio netto è di 3 500 euro al mese più bonus'

Pubblicità

Camionisti, annuncio choc: «Cerchiamo 50 autisti, stipendio netto da 3.500 euro al mese»

Chi questa mattina ha sfogliato le pagine di Bresciaoggi e dell'Arena di Verona ha trovato fra le pagine un'inserzione a dir poco insolita. 'Germani assume 50 autisti' si legge.