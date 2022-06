Centrodestra | Rotondi | “Il modello dei tre tenori non va” Il centro? Una galleria di aspiranti Miss

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 giugno 2022) Gianfranco, dopo aver affrontato il tema della fusione a freddo tra le forze della coalizione, da convinto assertore della necessità di un leader capace di interpretare voce e progetti dell’alleanza di– indicando spesso Giorgia Meloni come candidata ideale per un ruolo di vertice – da qualche tempo il presidente di Verde è popolare e vice presidente del gruppo di FI alla Camera torna con analisi e proposte sulla necessità della costruzione di un equilibrio politico dell’Italia che verrà. E così, a ridosso del responso delle amministrative, l’ex democristiano tornato a bocciare «l’idea di una cooperativa cooperativa elettorale per eleggere dei deputati di cui poi ciascuno farà l’uso che vuole», in un’intervista a Il Mattino insiste a evocare la figura di un candidato premier nel ...