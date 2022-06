Pubblicità

fisco24_info : Dopo la sconfitta ai ballottaggi, nel centrodestra regna il malumore : AGI - Il centrodestra perde a Verona, Monza,… - 210261gpd : @Affaritaliani Centrodestra alla resa dei conti? La meloni in Spagna spaventa. Io ho a cuore il diritto delle donne… - infoitinterno : Il Fatto di Domani. La nuova Nato sfida Cina e Russia. Ballottaggi, resa dei conti nel centrodestra - ilmessaggeroit : Centrodestra, la resa dei conti. Si parte dalle Regionali, tensione Lega-Moratti - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Dopo i ballottaggi, arriva la resa dei conti nel centrodestra. Il leader della Lega Salvini: 'Divisioni e litigi non dovr… -

In un paese nel quale i sondaggi attribuiscono alle forze diuna quota vicina al 50 per cento, il lavoro indipendente è scivolato fuori dall'agenda politica e mediatica. Resta, per ...... nessuno si è preso la briga di rappresentare quei milioni di scontenti che, alladei conti ... A questo punto, come scrive Federico Punzi, direttore di Atlantico, 'Se ilnon ha alcuna ...E avverte: «Il centrodestra dopo questa tornata elettorale governa due ... E questo balletto, paradossalmente, ritarda anche la resa dei conti nella Lega, nonostante la costante emorragia di consensi ...Pesano molto le sconfitte a Verona e Catanzaro, ma anche ad Alessandria e Monza. E mentre Salvini blinda la ricandidatura di Fontana in Lombardia, Meloni chiede un chiarimento per le prossime tornate ...