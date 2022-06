Pubblicità

Isabell15665991 : @AlessandraOdri Elettori di centrodestra pro vaccini e restrizioni Mi è stato raccontato da chi vive lì essendo i… - ACijak : @GiorgiaMeloni Ho paura che il centrodestra abbia paura di non essere in grado di gestire il paese - secondarepubbl1 : piuttosto che votare #centrodestra o #centrosinistra o qualsiasi si presentasse a raccogliere il dissenso, secondo… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: #Lucca s'è desta. Il PD amministra appena quattro grandi città toscane, ma ora il #centrodestra deve piantarla con la sogge… - IlPrimatoN : #Lucca s'è desta. Il PD amministra appena quattro grandi città toscane, ma ora il #centrodestra deve piantarla con… -

La Stampa

... non è possibile perdere in città importanti perché ilsi divide e sceglie di non allargarsi e di includere altre forze ed energie, per, per calcolo o per interesse di parte. ...... "Non è possibile perdere in città importanti perché ilsi divide e sceglie di non allargarsi e di includere altre forze ed energie, per, per calcolo o per interesse di parte", ha ... Centrodestra, la paura dei tre leader: vincere nei sondaggi ma perdere nelle urne non è possibile perdere in città importanti perché il centrodestra si divide e sceglie di non allargarsi e di includere altre forze ed energie, per paura, per calcolo o per interesse di parte.Piacenza, Verona, Alessandria: il giorno dopo i ballottaggi, la lista delle lezioni da imparare è lunga per il centrodestra. Chi però si aspetta che da subito cominci il tempo ...