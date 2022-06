Centrodestra, la Meloni agli alleati: «L’obiettivo è governare insieme o c’è chi vuole altro?» (Di martedì 28 giugno 2022) L’incontro con i rappresentanti dei partiti gemelli riuniti nel gruppo dei Conservatori Europei verte prevalentemente sulle politiche dell’Ue, ma Giorgia Meloni non si sottrae alle domande sulle questioni italiane. Del resto siamo a Roma e la presidente dell’Ecr è anche la leader di Fratelli d’Italia, senza trascurare che solo due giorni fa si è votato per eleggere i sindaci in alcune città capoluogo. Ed è proprio da lì, in particolare dal risultato negativo di Verona che i giornalisti vogliono cominciare. Scelta comprensibilissima se solo si considera che proprio questa mattina il candidato adottato tra il primo e il secondo turno da Forza Italia, cioè Flavio Tosi, ha quasi rivendicato la paternità della sconfitta al ballottaggio di Federico Sboarina, il sindaco uscente di FdI. Meloni attacca Tosi: «È fiero di aver fatto perdere FdI» «Tosi sembra ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 giugno 2022) L’incontro con i rappresentanti dei partiti gemelli riuniti nel gruppo dei Conservatori Europei verte prevalentemente sulle politiche dell’Ue, ma Giorgianon si sottrae alle domande sulle questioni italiane. Del resto siamo a Roma e la presidente dell’Ecr è anche la leader di Fratelli d’Italia, senza trascurare che solo due giorni fa si è votato per eleggere i sindaci in alcune città capoluogo. Ed è proprio da lì, in particolare dal risultato negativo di Verona che i giornalisti vogliono cominciare. Scelta comprensibilissima se solo si considera che proprio questa mattina il candidato adottato tra il primo e il secondo turno da Forza Italia, cioè Flavio Tosi, ha quasi rivendicato la paternità della sconfitta al ballottaggio di Federico Sboarina, il sindaco uscente di FdI.attacca Tosi: «È fiero di aver fatto perdere FdI» «Tosi sembra ...

