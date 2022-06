C’è l’offerta ufficiale per l’obiettivo in attacco: concorrenza dalla Serie A e non solo (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il Napoli avrebbe individuato l’erede di Matteo Politano. L’esterno d’attacco è stato spesso adombrato da Hirving Lozano nel corso della passata stagione e avrebbe chiesto alla società di essere ceduto. Il profilo messo nel mirino dal club azzurro è quello di Ola Solbakken, classe 1998 del Bodø/Glimt e della nazionale norvegese. Si tratta di un calciatore di piede mancino che ama giocare sulla destra per rientrare sul suo piede forte in cerca dell’assist o del tiro. Rapido nel dribbling, all’occorrenza può anche giocare sulla sinistra. Calciomercato Napoli Solbakken (Getty Images) Molto forte fisicamente (187 cm per più di 80 kg), Solbakken si fa valere anche sulle palle alte e nei contrasti con gli avversari. Le 6 reti negli 11 incontri dell’ultima Conference League testimoniano il suo enorme ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il Napoli avrebbe individuato l’erede di Matteo Politano. L’esterno d’è stato spesso adombrato da Hirving Lozano nel corso della passata stagione e avrebbe chiesto alla società di essere ceduto. Il profilo messo nel mirino dal club azzurro è quello di Ola Solbakken, classe 1998 del Bodø/Glimt e della nazionale norvegese. Si tratta di un calciatore di piede mancino che ama giocare sulla destra per rientrare sul suo piede forte in cerca dell’assist o del tiro. Rapido nel dribbling, all’occorrenza può anche giocare sulla sinistra. Calciomercato Napoli Solbakken (Getty Images) Molto forte fisicamente (187 cm per più di 80 kg), Solbakken si fa valere anche sulle palle alte e nei contrasti con gli avversari. Le 6 reti negli 11 incontri dell’ultima Conference League testimoniano il suo enorme ...

