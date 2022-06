Caterina Balivo: “Mio marito non è maschilista ma sulla parità c’è tanto da lavorare” (Di martedì 28 giugno 2022) Nel 2019, dopo 20 anni di tv, Caterina Balivo ha chiuso in anticipo il suo “Vieni da me”. E’ accaduto Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 28 giugno 2022) Nel 2019, dopo 20 anni di tv,ha chiuso in anticipo il suo “Vieni da me”. E’ accaduto Perizona Magazine.

Pubblicità

paoloigna1 : RT @framarin: Caterina Balivo con “The Help .@StefanoColetta2 prime time: l’intrattenimento legge il nostro tempo. - Domenico1oo777 : RT @caterinabalivo: Grazie @CandidaMorvillo che riesci sempre a cogliere le sfumature di questo periodo per me cosi ingarbugliato e ricco d… - infoitcultura : Caterina Balivo: “Ho deciso di fermarmi per due anni. Mangiare piatti cucinati da me era una sensazione stranissima” - infoitcultura : 'Mio marito non è maschilista, ma c'è molto da lavorare': Caterina Balivo su Guido Maria Brera e la scelta di lasci… - infoitcultura : Caterina Balivo ripercorre la carriera: «Due anni di assenza? Ecco perché» -