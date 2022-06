Caterina Balivo: “Dico sempre quello che penso” (Di martedì 28 giugno 2022) «Non esistono coppie perfette, anche noi siamo stati in crisi Per la gelosia faccio scenate» Corriere della Sera, di Candida Morvillo, pag. 27 Per un ventennio, Caterina Balivo è stata il volto imprescindibile del daytime Rai. Che fosse su Raiuno o su Raidue, dal lunedì al venerdì è entrata nelle nostre case. Poi, nel primo lockdown, decide di lasciare in anticipo il suo Vieni da me. Programma chiuso, squadra sciolta. Negli ultimi due anni, è stata a casa coi figli. «Volevo ascoltare quello che succedeva nel mondo e anche alla mia famiglia», dice adesso. Aggiunge: «Anche solo trovarmi a pranzo con loro a mangiare piatti cucinati da me era una sensazione stranissima, dopo tanti cestini consumati in camerino mentre venivo truccata». Dopo, ha prodotto un podcast (Ricomincio dal no), è stata giurata del Cantante mascherato, ma non ha più ... Leggi su tvzoom (Di martedì 28 giugno 2022) «Non esistono coppie perfette, anche noi siamo stati in crisi Per la gelosia faccio scenate» Corriere della Sera, di Candida Morvillo, pag. 27 Per un ventennio,è stata il volto imprescindibile del daytime Rai. Che fosse su Raiuno o su Raidue, dal lunedì al venerdì è entrata nelle nostre case. Poi, nel primo lockdown, decide di lasciare in anticipo il suo Vieni da me. Programma chiuso, squadra sciolta. Negli ultimi due anni, è stata a casa coi figli. «Volevo ascoltareche succedeva nel mondo e anche alla mia famiglia», dice adesso. Aggiunge: «Anche solo trovarmi a pranzo con loro a mangiare piatti cucinati da me era una sensazione stranissima, dopo tanti cestini consumati in camerino mentre venivo truccata». Dopo, ha prodotto un podcast (Ricomincio dal no), è stata giurata del Cantante mascherato, ma non ha più ...

