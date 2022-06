Caso Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell condannata a 20 anni di carcere: “Ha adescato e manipolato minorenni” (Di martedì 28 giugno 2022) Vent’anni di carcere per adescato e manipolato minorenni perchè fossero sessualmente abusate dal finanziere Jeffry Epstein. È questa la condanna inflitta a Ghislaine Maxwell, dopo che una giuria di New York l’ha ritenuta colpevole dei reati contestati. La donna di nazionalità britannica era la fidanzata di Epstein, suicidatosi in cella mentre attendeva un processo per la stessa vicenda. L’accusa aveva chiesto una pena tra 30 e 55 anni, la difesa una “molto sotto” i 20 anni, invocando l’infanzia della donna traumatizzata dal padre, Robert Maxwell, ex magnate dell’editoria ed ex deputato britannico morto cadendo dal suo yacht in circostanze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Vent’diperperchè fossero sessualmente abusate dal finanziere Jeffry. È questa la condanna inflitta a, dopo che una giuria di New York l’ha ritenuta colpevole dei reati contestati. La donna di nazionalità britca era la fidanzata di, suicidatosi in cella mentre attendeva un processo per la stessa vicenda. L’accusa aveva chiesto una pena tra 30 e 55, la difesa una “molto sotto” i 20, invocando l’infanzia della donna traumatizzata dal padre, Robert, ex magnate dell’editoria ed ex deputato britco morto cadendo dal suo yacht in circostanze ...

