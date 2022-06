Caso Epstein | Ghislaine Maxwell condannata a 20 anni Era lei che adescava le minorenni per il miliardario

Leggi su open.online

La sessantenne britcaè stataa 20di carcere dopo essere stata ritenuta colpevole da una giuria di New York di aver adescato e manipolato alcuneperché fossero sessualmente abusate da Jeffry, finanziere ed ex fidanzato della donna, suicidatosi in cella nell'estate del 2019 mentre attendeva un processo per la stessa vicenda. L'accusa aveva chiesto peruna pena tra i 30 e i 55, la difesa una "molto sotto" i 20, appellandosi alla difficile infanzia vissuta dalla donna, traumatizzata dal padre, ex magnate dell'editoria ed ex deputato britco.