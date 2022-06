Casillas, Gazzetta: “Di Maria alla Juventus è davvero perfetto” (Di martedì 28 giugno 2022) Casillas, Gazzetta- Ad oggi alla Gazzetta ha parlato l’ex portiere del Real Madrid e non solo Iker Casillas del mercato della Juventus e non solo. LE SUE PAROLE L’ex portiere del Real Madrid e compagno di squadra di Angel Di Maria in Spagna, Iker Casillas, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sull’argentino vicino alla Juve: “Grande colpo: integro, duttile, può far fare il salto di qualità. Inoltre non ha mai sofferto infortuni gravi, è in gran forma. Non penso che avrà problemi ad adattarsi all’Italia, anche per la sua volubilità. In Europa ha sempre giocato ad alti livelli, in grandi club. Poi, con Chiesa, Vlahovic e Pogba… che squadra! E lui vorrà prepararsi bene al Mondiale”. Casillas ... Leggi su seriea24 (Di martedì 28 giugno 2022)- Ad oggiha parlato l’ex portiere del Real Madrid e non solo Ikerdel mercato dellae non solo. LE SUE PAROLE L’ex portiere del Real Madrid e compagno di squadra di Angel Diin Spagna, Iker, si è così espresso a Ladello Sport sull’argentino vicinoJuve: “Grande colpo: integro, duttile, può far fare il salto di qualità. Inoltre non ha mai sofferto infortuni gravi, è in gran forma. Non penso che avrà problemi ad adattarsi all’Italia, anche per la sua volubilità. In Europa ha sempre giocato ad alti livelli, in grandi club. Poi, con Chiesa, Vlahovic e Pogba… che squadra! E lui vorrà prepararsi bene al Mondiale”....

Pubblicità

JuventvsNews : RT @SCUtweet: #Casillas a La Gazzetta dello Sport ?? #DiMaria bell'affare per la #Juventus: l'età conta relativamente perché si è sempre cu… - infoitsport : Casillas, Gazzetta: “Di Maria alla Juventus è davvero perfetto” - FrancescoCabri4 : RT @SCUtweet: #Casillas a La Gazzetta dello Sport ?? #DiMaria bell'affare per la #Juventus: l'età conta relativamente perché si è sempre cu… - sportli26181512 : Casillias: 'Juve, Di Maria è un gran colpo. Che squadra con Pogba, Chiesa e Vlahovic': Iker Casillas, ex portiere d… - ___Jm31 : RT @SCUtweet: #Casillas a La Gazzetta dello Sport ?? #DiMaria bell'affare per la #Juventus: l'età conta relativamente perché si è sempre cu… -