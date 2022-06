Casavecchia e Pallagrello | a Pontelatone Caserta il Wine Festival dedicato ai due vitigni

(Di martedì 28 giugno 2022) Tre giorni di degustazioni, iniziative, visite in cantina e spettacoli in un programmaa due grandiautoctonini. L’8, il 9 e il 10 luglio a) si terrà il, evento promosso da La Strada del Vino e dalla Pro loco di, con la partecipazione dell’AIS – Associazione Italiana Sommelier – e con il coordinamento di Francesco Scaramuzzo, che prosegue il percorso cominciato con le tre edizioni del. Oggi un passo importante viene segnato con l’ampliamento delle denominazioni, dedicando ila due delle denominazioni più importanti ...

Pubblicità

Capuaonline : Pontelatone. Casavecchia & Pallagrello wine festival. Si celebrano i due grandi vitigni autoctoni casertani il pros… - foodwineclick : RT @aloiswinery: Cantine Alois ????Alta Campania ???? ?? Monti Trebulani ?? #Sostenibilita ?? Vini Bianchi e Vini Rossi prodotti da uve Indig… - aloiswinery : Cantine Alois ????Alta Campania ???? ?? Monti Trebulani ?? #Sostenibilita ?? Vini Bianchi e Vini Rossi prodotti da uv… - aloiswinery : ???? Alta Campania ????Vigneto Audelino ?? Viticoltura Sostenibile ??Indigenous Grape #Pallagrello e #Casavecchia ??… -

ècampania

Tre giorni di degustazioni, iniziative, visite in cantina e spettacoli in un programma dedicato a due grandi vitigni autoctoni casertani. L’8, il 9 e il 10 luglio a Pontelatone si terrà il "Casavecchi ...Tre giorni di degustazioni, iniziative, visite in cantina e spettacoli in un programma dedicato a due grandi vitigni autoctoni casertani ...