Caro gas: le famiglie romane alle prese con bollette sempre più alte (Di martedì 28 giugno 2022) L'aumento del prezzo del gas sta diventando ormai un grande problema per le famiglie italiane, che dall'inizio del 2022 hanno ricevuto bollette sempre più salate al punto tale da diventare in molti casi insostenibili. Nella provincia di Roma, la differenza tra i vari comuni è minima: a Latina i costi sono leggermente inferiori, ma il quadro generale dipinge una situazione sostanzialmente preoccupante in tutta l'area della città metropolitana di Roma, senza grandi distinzioni a livello locale. C'è però un dato che merita di essere sottolineato e riguarda la tipologia di contratto: dagli studi condotti in questi ultimi anni emerge infatti chiaramente che passare al Mercato Libero consente di risparmiare in modo significativo. Facciamo chiarezza in merito.

