Caro benzina, sale ancora il prezzo di verde e gasolio: +0,51% e +1,39% (Di martedì 28 giugno 2022) sale ancora il prezzo della benzina verde arrivata a 2,073 al litro (in rialzo di 1,05 centesimi, pari a +0,51%) secondo le rilevazioni del Mite relative alla settimana dal 20 al 26 giugno.

