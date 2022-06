Carmen Di Pietro e Alessandro in viaggio dopo l’Isola: l’esilarante sketch in aeroporto (VIDEO) (Di martedì 28 giugno 2022) Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni in viaggio verso casa: l’esilarante sketch dei due ex naufraghi in aeroporto Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni sono stati una delle coppie più amate e seguite sull’Isola dei Famosi. La showgirl e suo figlio Alessandro sono sbarcati in Honduras lo scorso marzo per prendere parte alla nuova edizione del reality show di Canale 5. I due concorrenti hanno iniziato l’avventura in coppia per poi proseguire il gioco da concorrenti singoli. Mamma e figlio sono riuscito a conquistare milioni di italiani con la loro estrema simpatia che fin da subito ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Alessandro e Carmen sono ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 giugno 2022)DiIannoni inverso casa:dei due ex naufraghi inDiIannoni sono stati una delle coppie più amate e seguite suldei Famosi. La showgirl e suo figliosono sbarcati in Honduras lo scorso marzo per prendere parte alla nuova edizione del reality show di Canale 5. I due concorrenti hanno iniziato l’avventura in coppia per poi proseguire il gioco da concorrenti singoli. Mamma e figlio sono riuscito a conquistare milioni di italiani con la loro estrema simpatia che fin da subito ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori.sono ...

IlContiAndrea : Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. I tre finalisti perfetti #Isola - 361_magazine : - eclissidelcuore : RT @Ri_Ghetto: Non ho commentato l’esito della finale dell’Isola perché cosa ci sarebbe da dire di una finale che non ha avuto come vincitr… - Luca190499 : RT @Viperissima_: Pensando a Carmen di Pietro che, due reality su due, è stata eliminata al televoto da chi poi lo avrebbe vinto: al GFvip… - Luca190499 : RT @Ri_Ghetto: Non ho commentato l’esito della finale dell’Isola perché cosa ci sarebbe da dire di una finale che non ha avuto come vincitr… -