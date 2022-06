Capitale Fashion | la moda di Valentino torna a Roma E la maison dona palme e restauri

(Di martedì 28 giugno 2022) Una lunga sfilata che avrà come 'cuore' la scalinata di Trinità dei Monti, punto di partenza e arrivo di un percorso di oltre 600 metri lineari fra piazza di Spagna, piazza Mignanelli e via Gregoriana.

Sfilate e non solo dal 6 al 14 luglio. Tra gli ospiti una delegazione di stilisti ucraini, oltre a Maki e Tukwini Mandela, figlia e nipote del premio nobel per la pace Nelson ...