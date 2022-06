Canoa | Meneguolo e Penato campioni europei | “Emozione straordinaria”

(Di martedì 28 giugno 2022) Straordinari. Ecco l’unico aggettivo adatto per descrivere Luca Boscoloe Giovanniche a Belgrado, con il loro K2 Under 23 si sono laureati. Sulla distanza dei 1000 metri i due gialloverdi hanno impressionato sin dalla partenza, conquistando la testa della gara e transitando già ai 500 metri con oltre 3 secondi di vantaggio sugli avversari. Una prova di forza che lascia senza fiato per tutto il percorso, che vede la barca azzurra incrementare il vantaggio, pagaiata su pagaiata, fino alla fine con la consapevolezza di avere la possibilità di fermarsi qualche metro prima e lasciare che la prua tagli da sola il traguardo. Luca e Giovanni, il primo neo Finanziere e il secondo della Sezione Giovanile, con il tempo di 3:14.288 sono sul Tetto d’Europa e per la prima volta portano le Fiamme ...

