Cambiaso vicino alla Juventus, ma potrebbe subito partire (Di martedì 28 giugno 2022) Andrea Cambiaso sembrerebbe vicinissimo alla Juventus. Il calciatore, a sorpresa, potrebbe finire girato in prestito all’Atalanta di Gasperini Si corre sul fronte Andrea Cambiaso. La Juventus sembra essere vicinissima a chiudere l’acquisto. I bianconeri sembrano voler offrire 3/4 milioni di euro più il cartellino di Radu Dragusin o un altro giocatore per arrivare all’esterno. La L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Andreasembrerebbe vicinissimo. Il calciatore, a sorpresa,finire girato in prestito all’Atalanta di Gasperini Si corre sul fronte Andrea. Lasembra essere vicinissima a chiudere l’acquisto. I bianconeri sembrano voler offrire 3/4 milioni di euro più il cartellino di Radu Dragusin o un altro giocatore per arrivare all’esterno. La L'articolo

Pubblicità

romeoagresti : Nelle prossime ore è previsto un contatto tra #Juve e #Genoa per provare a chiudere l’operazione #Cambiaso. I bianc… - _Morik92_ : TJ - #Cambiaso sempre più vicino alla #Juve, #Dragusin potrebbe finire al #Genoa a titolo definitivo - ChuchoCastroP : RT @romeoagresti: Nelle prossime ore è previsto un contatto tra #Juve e #Genoa per provare a chiudere l’operazione #Cambiaso. I bianconeri… - anna_dell2 : RT @romeoagresti: Nelle prossime ore è previsto un contatto tra #Juve e #Genoa per provare a chiudere l’operazione #Cambiaso. I bianconeri… - ZonaBianconeri : RT @JuventinoRegime: Nelle prossime ore è previsto un contatto tra #Juve e #Genoa per provare a chiudere l’operazione #Cambiaso. I biancone… -