Cambiaso-Atalanta, trattativa in salita per il forte pressing della Juventus (Di martedì 28 giugno 2022) La fascia sinistra è ormai un tallone d'Achille per l'Atalanta dopo la partenza di Gosens, e la necessità di andare sul mercato è molto alta. Oltre a Tavares, i nerazzurri si erano interessati al giocatore del Genoa Cambiaso, ma la situazione si sta facendo tutta in salita. Prezzo del cartellino? No, bensì della concorrenza presente

