Caldo record, il meteorologo: "Durerà altre due settimane" (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Nessuna tregua, il Caldo continuerà questa e la prossima settimana, con un solo piccolo break oggi pomeriggio con qualche temporale, anche di forte intensità, e forse grandine tra Piemonte, Lombardia e Emilia. E' il meteorologo Antonio Sanò de 'IlMeteo.it', a delineare all'Adnkronos la situazione meteorologica dei prossimi giorni. "Già ieri si sono sperimentate delle temperature molto alte, addirittura Roma ha sfiorato i 40 gradi, che è il record storico di sempre da quando si fanno rilevazioni, per il mese di giugno – ha detto Sanò – mentre il record storico in assoluto per la città di Roma appartiene all'agosto del 2007 quando si toccarono i 40,5 gradi per poche ore in un giorno". "La particolarità però di questa ondata di calore è che continuerà per tutta la settimana e anche la prossima: è una ...

