Caldo killer a Casagiove, dolore al braccio al rientro da lavoro: Lorenzo muore a 49 anni (Di martedì 28 giugno 2022) Le alte temperature di questi giorni hanno probabilmente inciso nell’incremento di malori, alcuni dei quali fatali, che si sono registrati al Sud. Ieri a pagare le conseguenze dell’ondata di calore in Campania Lorenzo Peruzzi, 49 anni. La tragedia si è consumata a Casagiove, comune alle porte di Caserta. Casagiove, Caldo killer: rientra da lavoro e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 28 giugno 2022) Le alte temperature di questi giorni hanno probabilmente inciso nell’incremento di malori, alcuni dei quali fatali, che si sono registrati al Sud. Ieri a pagare le conseguenze dell’ondata di calore in CampaniaPeruzzi, 49. La tragedia si è consumata a, comune alle porte di Caserta.: rientra dae L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

ILSOTRANTO : #Salento, caldo killer: morti in @spiaggia a Otranto e Torre Dell'Orso 150 Hotel a Otranto Miglior Prezzo Garanti… - GrifoRampante : Salento, caldo killer: morti in spiaggia a Otranto e Torre dell'Orso due turisti di 71 e 77 anni - infoitinterno : Salento, caldo killer: morti in spiaggia a Otranto e Torre dell'Orso due turisti di 71 e 77 anni - Tiazzzzz278 : @repubblica Caldo killer? Ma vergognatevi buffoni - twolighteyes : Maledetto caldo killer ?????? -