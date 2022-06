Caldo, da domani bollino rosso nelle Marche. Gli esperti: 'Sarà l'estate più rovente di sempre' (Di martedì 28 giugno 2022) ANCONA - domani e giovedì saranno le giornate più calde : il ministero della Salute segnala infatti il bollino rosso su Ancona , mentre in tutte le Marche diventa sempre più preoccupante l'emergenza ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 giugno 2022) ANCONA -e giovedì saranno le giornate più calde : il ministero della Salute segnala infatti ilsu Ancona , mentre in tutte lediventapiù preoccupante l'emergenza ...

