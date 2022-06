Caldo: blackout in Costiera amalfitana, danni riparati (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sarebbero le forti ondate di calore che si stanno abbattendo su tutta la regione alla base del guasto che nella serata di ieri ha interessato le linee elettriche di media tensione gestite da E-Distribuzione a servizio di alcuni comuni della Costiera amalfitana. I tecnici dell’azienda del gruppo Enel hanno lavorato tutta la notte per installare gruppi elettrogeni e cavi attrezzo che progressivamente hanno consentito di ripristinare l’erogazione dell’energia elettrica nei comuni di Amalfi, Atrani, Maiori, Minori e Ravello. Successivamente i tecnici hanno lavorato alla riparazione definitiva del guasto che si è conclusa questa mattina riportando la rete elettrica al suo normale assetto. Continua il monitoraggio sulla rete elettrica da parte di E-Distribuzione in tutta la zona. Ieri, sempre a causa del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sarebbero le forti ondate di calore che si stanno abbattendo su tutta la regione alla base del guasto che nella serata di ieri ha interessato le linee elettriche di media tensione gestite da E-Distribuzione a servizio di alcuni comuni della. I tecnici dell’azienda del gruppo Enel hanno lavorato tutta la notte per installare gruppi elettrogeni e cavi attrezzo che progressivamente hanno consentito di ripristinare l’erogazione dell’energia elettrica nei comuni di Amalfi, Atrani, Maiori, Minori e Ravello. Successivamente i tecnici hanno lavorato alla riparazione definitiva del guasto che si è conclusa questa mattina riportando la rete elettrica al suo normale assetto. Continua il monitoraggio sulla rete elettrica da parte di E-Distribuzione in tutta la zona. Ieri, sempre a causa del ...

Pubblicità

AigetEnergia : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Caldo, blackout a Napoli: in migliaia senza elettricità - AigetEnergia : RT @NapoliToday: #Cronaca Il caldo fa saltare la corrente elettrica: blackout ai Colli Aminei - IncoronataParr1 : RT @NapoliToday: #Cronaca Il caldo fa saltare la corrente elettrica: blackout ai Colli Aminei - LaSpengo : RT @Unione3Stelle: ??Questo caldo non è assolutamente normale. Non c'entra nulla l'inquinamento, né tantomeno il surriscaldamento globale. I… - corrmezzogiorno : #Napoli Blackout a Napoli, in migliaia senza elettricità per ore: il guasto causato ... -