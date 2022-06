Caldo | al Bioparco di Roma si combatte con ghiaccioli e docce agli animali

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Per contrastare gli effetti dell’anticiclone Caronte, lo staff zoologico deldiadotta degli accorgimenti che aiutanoad affrontare le temperature altissime, in particolare nelle ore centrali del giorno. Per Samantha e Boomer, la coppia di otarie della California, i guardiani lanciano in acqua grandiripieni di pesce. Ghiaccioloni ripieni di carne invece per Tila e Kasih, la coppia di tigri di Sumatra, mentre il gruppo di macachi del Giappone ha a disposizione una piscina dove si bagnano facendo tuffi dai tronchi e anche loro ricevonoa base di frutta fresca di stagione.rinfrescanti per l’elefante asiatico Sofia, che ha a disposizione anche un’ampia vasca da bagno dove si immerge spesso. ...