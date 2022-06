Calciomercato Salernitana, Brereton Diaz nel mirino di De Sanctis (Di martedì 28 giugno 2022) La Salernitana è attiva sul mercato per rinforzare l’organico da mettere a disposizione di mister Davide Nicola in vista della prossima stagione di Serie A. Il ds Morgan De Sanctis, subentrato a Walter Sabatini, è volato a Londra per chiudere l’affare di Calciomercato che porterebbe Brereton Diaz in terra campana. L’attaccante classe 1999 è di proprietà del Blackburn e su di lui ci sono anche Eintracht Francoforte e Olympique Lione. Tra Morgan De Sanctis e il giovane ci sarebbe anche stato già un incontro per convincerlo a scegliere la città di Salerno. Brereton Diaz, cileno di origini inglesi, nell’ultima stagione di Championship inglese ha realizzato 22 reti e collezionato 3 assist in 36 presenze con la divisa del Blackburn. Un bottino, questo, ... Leggi su zon (Di martedì 28 giugno 2022) Laè attiva sul mercato per rinforzare l’organico da mettere a disposizione di mister Davide Nicola in vista della prossima stagione di Serie A. Il ds Morgan De, subentrato a Walter Sabatini, è volato a Londra per chiudere l’affare diche porterebbein terra campana. L’attaccante classe 1999 è di proprietà del Blackburn e su di lui ci sono anche Eintracht Francoforte e Olympique Lione. Tra Morgan Dee il giovane ci sarebbe anche stato già un incontro per convincerlo a scegliere la città di Salerno., cileno di origini inglesi, nell’ultima stagione di Championship inglese ha realizzato 22 reti e collezionato 3 assist in 36 presenze con la divisa del Blackburn. Un bottino, questo, ...

