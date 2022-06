Calciomercato Roma | giorni decisivi | Mourinho da l’ultimatum

(Di martedì 28 giugno 2022) Il patto con i Friedkin deve essere rispettato, asi aspettano le prime chiusure per rassicurare lo Special One in vista del ritiro PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è di certo solo una questione della, se notiamo tutto il mercato di Serie A fin ora è stato praticamente bloccato se Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Prima di partire da Milano Linate perFiumicino e di lì per il Canada, Domenico Criscito ... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiTutti gli acquisti ufficiali in Serie A ...30 La Juventus ha in mano Nicolò Zaniolo. Anche grazie al sì del giocatore, secondo La Stampa il club bianconero potrà spingere nei contatti per lae abbassare fino a 40 milioni totali la valutazione del suo cartellino che oggi invece per i giallorossi non può scendere sotto quota 60.Il Colonia, la società e diverse startup vogliono mostrare cosa sarà possibile fare nel calcio del futuro. Milan-Colonia è stata subito nominata “partita dell’innovazione” ma il 30 luglio ecco subito ..."Per me e la mia famiglia inizia una nuova avventura, è la prima volta che siamo andato via da Napoli e questa situazione è tutta da scoprire. (ANSA) ...