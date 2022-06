Calciomercato Napoli, svolta nella trattativa: l’offerta last minute spiazza (Di martedì 28 giugno 2022) Proposta dell’ultima ora del presidente Aurelio De Laurentiis per provare a convincere il calciatore a dire ancora una volta sì al Napoli Con Insigne che si è appena presentato al Toronto ed è pronto ad intraprendere la nuova sfida dall’altro capo del mondo, i tifosi del Napoli vivono in totale stato di inquietudine poiché rischiano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 giugno 2022) Proposta dell’ultima ora del presidente Aurelio De Laurentiis per provare a convincere il calciatore a dire ancora una volta sì alCon Insigne che si è appena presentato al Toronto ed è pronto ad intraprendere la nuova sfida dall’altro capo del mondo, i tifosi delvivono in totale stato di inquietudine poiché rischiano Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, rinnovo in arrivo per Alex #Meret - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, primo sondaggio con l'@HellasVeronaFC per Nicolò #Casale - serieAnews_com : ?? #Napoli, #DeLaurentiis rilancia ?? ma #Mertens è ancora distante - BagaglioAzzurro : Non mi dispiacerebbe una difesa a 3 #Rrhamani #Acerbi #Koulibaly #Sscn #Napoli #calciomercato #serieatim… - PepponeCuore89 : Altri 3 giorni e il calciomercato del napoli può ufficialmente iniziare con l'ingresso dei soldi dei riscatti e del… -