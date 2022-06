Calciomercato Napoli: si avvicina Casale, ballano 2 milioni (Di martedì 28 giugno 2022) tra domanda del Verona e offerta azzurra Nicolò Casale, difensore del Verona, sarebbe vicino al Napoli che negli ultimi giorni avrebbe raggiunto e superato la Lazio nella corsa al difensore. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Napoli e il Verona sarebbero in contatto continuo con il presidente Setti che avrebbe aperto alla cessione in prestito con obbligo di riscatto. Ballerebbero, però, ancora 2 milioni tra domanda e offerta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) tra domanda del Verona e offerta azzurra Nicolò, difensore del Verona, sarebbe vicino alche negli ultimi giorni avrebbe raggiunto e superato la Lazio nella corsa al difensore. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ile il Verona sarebbero in contatto continuo con il presidente Setti che avrebbe aperto alla cessione in prestito con obbligo di riscatto. Ballerebbero, però, ancora 2tra domanda e offerta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, rinnovo in arrivo per Alex #Meret - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, primo sondaggio con l'@HellasVeronaFC per Nicolò #Casale - cn1926it : #Lozano in uscita ed #Elmas insoddisfatto: possibili altri due addii per il #Napoli? - BernadetteDigen : RT @DaDo9_6: La #Juventus sta per prendere #DiMaria dopo #Pogba. Parametri 0 ancora utili. C’è anche un giovanotto che in tre anni qui l’ha… - sscalcionapoli1 : Da Roma – Sarri sfida il Napoli: vuole Casale per la difesa, contatti Lotito-Setti -