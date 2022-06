Calciomercato Napoli | non solo Ostigard | Giuntoli pesca dal Chelsea

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 giugno 2022) Continuano le manovre diin casa. Gli azzurri sono al lavoro per allestire una rosa più competitiva e soddisfare le richieste di mister Spalletti. Con la questione portiere in via di definizione, con Meret ormai prossimo al rinnovo fino al 2027, il direttore sportivostarebbe concentrando i suoi sforzi sul reparto difensivo della squadra. Proseguono le trattative per, il prescelto per rinforzare la zona centrale della difesa partenopea. L’accordo col giocatore sarebbe già stato trovato, ma come scrive il Corriere dello Sport ci sarebbe ancora distanza col Brighton. Il nome del centrale norvegese, tuttavia, non sarebbe l’unico attenzionato per la difesa., si pensa al giovane Colwill Ilstarebbe ...