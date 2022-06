(Di martedì 28 giugno 2022) Adriano, amministratore delegato delneopromosso in Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni suldel club brianzolo, a margine della premiazione per la scorsa stagione...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Grande fiducia per la risposta di #Sensi: si punta forte anche su #Pessina e #Petagna - DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Le parole di #Galliani su #Sensi, #Pessina e #Pinamonti - DiMarzio : #Calciomercato, accordo fra @Inter e @ACMonza per il prestito secco di Stefano #Sensi: ora deciderà il calciatore - Pall_Gonfiato : Calciomercato #Monza, #Galliani: '#Sensi? Abbiamo parlato, può arrivare. #Pinamonti e #Pessina? Forti, ma costosi' - Fantacalcio : Monza, Galliani: 'Sensi sta decidendo, Icardi fuori portata. Su Pinamonti e Pessina...' -

news: Pessina nel mirino Ildelprosegue attorno a nomi che potrebbero lanciare in maniera importante le ambizioni della formazione brianzola al suo primo ...Commenta per primo Ilha tra i suoi obiettivi anche Antonio Candreva della Sampdoria. Come riporta la Gazzetta dello Sport , presto ci sarà un nuovo incontro tra Federico Pastorello, agente del giocatore e Adriano ...Per il difensore Nicolò Casale del Verona è bagarre tra Lazio, Monza e Napoli. Il classe 1998, secondo quanto riportato da L’Arena, è conteso da questo trio di massima serie, con i brianzoli che però ...Petagna Monza – Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Monza sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Petagna per rinforzare il reparto offensivo in vista della ...