Calciomercato Monza, Galliani esce allo scoperto: il piano dei brianzoli (Di martedì 28 giugno 2022) Manca pochissimo all'apertura ufficiale del Calciomercato di preparazione alla stagione 2022/2023. Tanti club si stanno muovendo per cercare di chiudere prima possibile alcune trattative fondamentali e poter fornire agli allenatori la squadra con più innesti possibili per il raduno e la preparazione estiva. Tra le squadre che più si stanno guardando intorno troviamo il Monza che, prima con le dichiarazioni del presidente Berlusconi e poi con quelle dell' AD Galliani, promette un mercato stellare atto a rimanere in Serie A. I brianzoli hanno già chiuso per Cragno e Ranocchia, portandosi in casa due acquisti di esperienza e rendimento. Ma gli obiettivi del mercato sono molteplici, e l'AD Galliani è uscito recentemente allo scoperto. Ecco le ultime dal ...

