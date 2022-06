Calciomercato Milan | dalla Francia sono sicuri | ha rifiutato i rossoneri!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 28 giugno 2022) Questa settimana sarà molto molto importante per ildel, quest’oggi infatti il primo colpo dei rossoneri, Divock Origi, è arrivato ao ed ha svolto le visite mediche ma non è tutto.in arrivo inoltre, finalmente, i rinnovi di Maldini e Massara che dopo un lungo tira e molla dovrebbero allungare il proprio accordo con la società rossonera per altri due anni. Come si dice ormai da molto tempo, questi rinnovi sbloccheranno poi ildella società di Via Aldo Rossi, peccato però che già Botman sia sfumato e che Renato Sanches pare abbiailRenato SanchesSecondo quanto riportato da Le Parisien, il centrocampista portoghese ha ormai deciso di andare a ...