Calciomercato Milan – Dal Brasile | “Contatti per Raul Gustavo”

DiMarzio : #Inter, oltre al @PSG_inside, torna forte il @ChelseaFC su Milan #Skriniar @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Milan, il punto sul reparto difensivo: torna l'idea #Diallo, piace #Hincapie - Corriere : Acerbi e il Milan 10 anni dopo: i problemi con l’alcol, la 13 di Nesta e un treno che ripassa - manxuacm : Se raggiungo 900 followers entro le 18:00 vi do una notizia bomba di #calciomercato sul #Milan - MilanSpazio : Calciomercato Milan, non solo Diallo: piace anche un difensore del Leverkusen -

Milan News 24

Commenta per primo Francesco Acerbi è il preferito per la difesa del. Il difensore della Lazio , tra esperienza e utilità per le liste, è diventato il preferito per la difesa rossonera. Lo riporta Tuttosport .Ieri, è arrivato in città Origi, primo colpo del nuovo, ma ne serviranno altri., da Asensio a De Ketelaere e Renato Sanches: quante difficoltà per gli acquisti, e non solo Marco Asensio © ... Calciomercato Milan: interesse per il giovane Colwill del Chelsea Il calciomercato del Milan è tra i più attivi della Serie A, con i rossoneri che dopo il riscatto di Florenzi e l'arrivo di Origi sono alla ricerca di un difensore da affiancare a Kalulu e a Tomori: ...Draxler, Diallo e Kehrer sono i giocatori messi nel mirino del Milan secondo La Gazzetta dello Sport. Il Milan vuole rinforzare la propria squadra con acquisti mirati e intelligenti. Maldini e Massara ...