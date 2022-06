Calciomercato Juventus, non solo il Chelsea su De Ligt: si inseriscono altri due top club! (Di martedì 28 giugno 2022) I movimenti in uscita per la Juventus sono ancora da pianificare. Dopo essersi separati da Aaron Ramsey, con una buona uscita di 4 milioni di euro, il club juventino potrebbe pensare di abbandonare anche un altro talento, questa volta in difesa. Il nome trapelato in questi giorni è quello di Matthijs De Ligt. Il calciatore starebbe seriamente pensando di lasciare il club di Torino dopo ormai tre anni. Sul classe ’99, come riportato dall’esperto di Calciomercato Luca Marchetti nel podcast di Tuttomercatoweb, oltre al Chelsea, squadra alla ricerca di centrali dopo gli addii di Rudiger e Christiensen, altri due club di Premier avrebbero messo gli occhi sul talento olandese. Juventus De Ligt Chelsea Tottenham e Manchester United i nomi che vanno ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 giugno 2022) I movimenti in uscita per lasono ancora da pianificare. Dopo essersi separati da Aaron Ramsey, con una buona uscita di 4 milioni di euro, il club juventino potrebbe pensare di abbandonare anche un altro talento, questa volta in difesa. Il nome trapelato in questi giorni è quello di Matthijs De. Il calciatore starebbe seriamente pensando di lasciare il club di Torino dopo ormai tre anni. Sul classe ’99, come riportato dall’esperto diLuca Marchetti nel podcast di Tuttomercatoweb, oltre al, squadra alla ricerca di centrali dopo gli addii di Rudiger e Christiensen,due club di Premier avrebbero messo gli occhi sul talento olandese.DeTottenham e Manchester United i nomi che vanno ...

