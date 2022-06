Calciomercato Juventus, la rivelazione su de Ligt: non solo il Chelsea su di lui! (Di martedì 28 giugno 2022) La Juve prepara si prepara per un “restyling” in questa finestra di Calciomercato, sono molti infatti i giocatori che lasceranno, o hanno già lasciato Torino, per accasarsi da altre parti e ovviamente però arriveranno i sostituti. Il reparto difensivo pare essere quello che uscirà più modificato da questa sessione di mercato. Giorgio Chiellini, infatti, non ha rinnovato il suo contratto ed è volato in MLS lasciando così una voragine da ricoprire nei ranghi del reparto difensivo bianconero, ma il centrale toscano potrebbe non essere l’unico top a lasciare la Juve, anche Mathijs de Ligt potrebbe lasciare la Vecchia Signora e l’Italia. de Ligt Juventus Calciomercato Già da diverso tempo si parla di questa possibile cessione, e il Chelsea è sempre stato in pole per acquistare ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 giugno 2022) La Juve prepara si prepara per un “restyling” in questa finestra di, sono molti infatti i giocatori che lasceranno, o hanno già lasciato Torino, per accasarsi da altre parti e ovviamente però arriveranno i sostituti. Il reparto difensivo pare essere quello che uscirà più modificato da questa sessione di mercato. Giorgio Chiellini, infatti, non ha rinnovato il suo contratto ed è volato in MLS lasciando così una voragine da ricoprire nei ranghi del reparto difensivo bianconero, ma il centrale toscano potrebbe non essere l’unico top a lasciare la Juve, anche Mathijs depotrebbe lasciare la Vecchia Signora e l’Italia. deGià da diverso tempo si parla di questa possibile cessione, e ilè sempre stato in pole per acquistare ...

