Calciomercato Inter: Vanheusden richiesto da tre club di Serie A (Di martedì 28 giugno 2022) . Ecco chi c’è sulle tracce del difensore Il futuro di Zinho Vanheusden è ancora incerto. Il difensore di proprietà dell’Inter, reduce dal prestito al Genoa, risulta tra i partenti a causa dei numerosi infortuni che ne hanno rallentato la crescita in questi anni. Come riportato dal quotidiano belga Le Soir, sulle tracce del classe ’99 si stanno muovendo Sampdoria, Verona e Spezia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) . Ecco chi c’è sulle tracce del difensore Il futuro di Zinho Vanheusden è ancora incerto. Il difensore di proprietà dell’, reduce dal prestito al Genoa, risulta tra i partenti a causa dei numerosi infortuni che ne hanno rallentato la crescita in questi anni. Come riportato dal quotidiano belga Le Soir, sulle tracce del classe ’99 si stanno muovendo Sampdoria, Verona e Spezia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Inter, oltre al @PSG_inside, torna forte il @ChelseaFC su Milan #Skriniar @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, non solo #PSG: su #Skriniar c'è anche il #Chelsea - Gazzetta_it : #Inter, 'un alleato' in Turchia? Il Galatasaray ci prova per #Vidal #calciomercato - _ElPrincipe22 : RT @internewsit: Dybala, all'Inter servono due uscite: una già programmata - Sky - - H0PESTR0M : RT @internewsit: Dybala, all'Inter servono due uscite: una già programmata - Sky - -