Calciomercato: il Napoli prepara una nuova offerta per Koulibaly (Di martedì 28 giugno 2022) Durante la trasmissione radiofonica “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia giornalista esperto di Calciomercato che ha cercato di fare chiarezza sulla questione Koulibaly. Ecco le sue parole: “Il Napoli ha aumentato l’offerta per il rinnovo di Koulibaly? In questo momento il club di De Laurentiis non ha avanzato offerte a Koulibaly. Solamente quando si avvicinerà la fine della sessione estiva di Calciomercato arriverà l’offerta del Napoli per il calciatore Senegalese“. FOTO: Getty – Koulibaly Napoli“Quale sarà l’offerta? Sarà proposto un prolungamento del contratto per altri tre anni con le stesse cifre. Quindi parliamo di 5 milioni per tre ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 giugno 2022) Durante la trasmissione radiofonica “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia giornalista esperto diche ha cercato di fare chiarezza sulla questione. Ecco le sue parole: “Ilha aumentato l’per il rinnovo di? In questo momento il club di De Laurentiis non ha avanzato offerte a. Solamente quando si avvicinerà la fine della sessione estiva diarriverà l’delper il calciatore Senegalese“. FOTO: Getty –“Quale sarà l’? Sarà proposto un prolungamento del contratto per altri tre anni con le stesse cifre. Quindi parliamo di 5 milioni per tre ...

