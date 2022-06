Calciomercato: il Napoli pensa a Casale, l'Hellas Verona chiede 10 milioni (Di martedì 28 giugno 2022) Il difensore centrale avrebbe suscitato l'interesse anche della Lazio ed il quotidiano Il Mattino riporta tutti i dettagli della questione. Il club di Setti chiederebbe 10 milioni per concludere l'... Leggi su forzazzurri (Di martedì 28 giugno 2022) Il difensore centrale avrebbe suscitato l'interesse anche della Lazio ed il quotidiano Il Mattino riporta tutti i dettagli della questione. Il club di Settirebbe 10per concludere l'...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, rinnovo in arrivo per Alex #Meret - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, primo sondaggio con l'@HellasVeronaFC per Nicolò #Casale - Denss91 : @Parteno92828459 Infatti questa cosa non la comprendo..perchè allora la juve dovrebbe fare un'offerta al Napoli se… - cn1926it : #Malcuit ai saluti, su di lui c’è già un club di #SerieA: le ultime - Luxgraph : Inter, svolta Skriniar: il Chelsea torna alla carica -