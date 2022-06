Calciomercato Cremonese, caldo l’asse con il Napoli: 4 nomi nel mirino (Di martedì 28 giugno 2022) Nuove indiscrezioni di Calciomercato per la neopromossa Cremonese. La dirigenza dei grigiorossi ha già avviato i lavori per costruire la nuova rosa in vista della prossima stagione in Serie A. Non solo Ionut Radu e Riccardo Calafiori, i lombardi avrebbero infatti individuato anche diversi giocatori sotto contratto attualmente con il Napoli. Agli ordini di Massimiliano Alvini troverebbero certamente più spazio che all’ombra del Vesuvio ed i partenopei potrebbero valutare attentamente le qualità dei giocatori ceduti in prestito. Ecco le ultime. Calciomercato Cremonese, Zanoli, Gaetano, Ounas e Zerbin nel mirino (Photo credit: U.S. Cremonese)Il direttore sportivo dei lombardi, Simone Giacchetta, è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss, organo ufficiale del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Nuove indiscrezioni diper la neopromossa. La dirigenza dei grigiorossi ha già avviato i lavori per costruire la nuova rosa in vista della prossima stagione in Serie A. Non solo Ionut Radu e Riccardo Calafiori, i lombardi avrebbero infatti individuato anche diversi giocatori sotto contratto attualmente con il. Agli ordini di Massimiliano Alvini troverebbero certamente più spazio che all’ombra del Vesuvio ed i partenopei potrebbero valutare attentamente le qualità dei giocatori ceduti in prestito. Ecco le ultime., Zanoli, Gaetano, Ounas e Zerbin nel(Photo credit: U.S.)Il direttore sportivo dei lombardi, Simone Giacchetta, è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss, organo ufficiale del ...

