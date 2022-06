Calciomercato Bologna | niente Pezzella | è Lykogiannis il colpo per la fascia sinistra

(Di martedì 28 giugno 2022): dopo le difficoltà nell’arrivare a, i rossoblù sarebbero a un passo dal chiudere ilIlsi prepara a mettere a segno ilper rinforzare la. Dopo le difficoltà nell’arrivare adel Parma, con i ducali intenzioni a cedere il calciatore solo a titolo definitivo, i riflettori dei rossoblù si sono spostati su. Il greco si libererà a zero a giorni dal Cagliari, alla naturale scadenza del contratto, e avrebbe già dato alla sua disponibilità a trasferirsi così da restare in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il preferito di Allegri è senza dubbio Marko Arnautovic che si è ritrovato ae che per caratteristiche sarebbe perfetto al posto della punta serba. Il problema per lui è che il club emiliano ...Il Toro ha bisogno di rifarsi il guardaroba della trequarti e il 25 enne attaccante esterno delpuò essere uno dei quattro fantasisti di cui ha bisogno Juric. Il direttore sportivo Vagnati lo ... Calciomercato Bologna, i rossoblu provano il doppio colpo in casa Fiorentina Il Milan potrebbe aprire il calciomercato con un acquisto in difesa, Diallo e Hincapie tra i nomi più caldi. Ziyech per la trequarti.I granata hanno dunque raggiunto Bologna, Salernitana e Cremonese nella lista delle società interessate al giocatore. Difficile però che Lucca possa lasciare il Pisa. Ogni decisione su di lui sarà ...