Calcio: Monza, preso Carboni dal Cagliari (Di martedì 28 giugno 2022) Monza, 28 giu. - (Adnkronos) - Il Monza ha chiuso con il Cagliari per l'arrivo di Andrea Carboni. Il difensore centrale, classe 2001, si trasferirà in Brianza a titolo definitivo dal Cagliari e firmerà un contratto quinquennale, secondo quanto riporta Sky Sport. Operazione chiusa sulla base di quattro milioni di base fissa più uno di bonus che i biancorossi verseranno nelle casse del club sardo. Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022), 28 giu. - (Adnkronos) - Ilha chiuso con ilper l'arrivo di Andrea. Il difensore centrale, classe 2001, si trasferirà in Brianza a titolo definitivo dale firmerà un contratto quinquennale, secondo quanto riporta Sky Sport. Operazione chiusa sulla base di quattro milioni di base fissa più uno di bonus che i biancorossi verseranno nelle casse del club sardo.

