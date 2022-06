Calcio | Gravina | ' diritto di veto vera iattura | modificheremo la norma'

(Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. - (Adnkronos) - "Oggi il nostro statuto consente a tutte le componenti ildiper la riforma dei campionati: se una lega non è d'accordo, non si può fare la riforma. Non si può rimanere ingessati,questache rappresenta una forma diper il nostro mondo. Ilha bisogno di voltare pagina". Così il presidente della Figc, Gabriele, al termine del consiglio federale odierno. Il numero uno di via Allegri anticipa che il 28 luglio ci sarà l'ultimo consiglio federale prima dell'estate e "parleremo anche di riforma dei campionati". E a chi domanda se una volta modificata lasuldila riforma sarà fatta anche senza il voto della Lega Serie A ...

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa dopo il Consiglio federale: 'Ho avuto modo di presentare al ... compromettere la tenuta non solo del calcio, ma dello sport come il lavoro sportivo, aspetti legati all'apprendistato e al vincolo sportivo".