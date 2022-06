Calcio femminile: la Serie A Women parte il 27 agosto, il 18 settembre il campionato Primavera (Di martedì 28 giugno 2022) Il Consiglio Federale ha appena ufficializzato le date d’inizio dei campionati femminili di Calcio 2022/23, con annesse modifiche strutturali alla competizione. Serie A a 10 squadre con introduzione di poule scudetto e poule salvezza, la Serie B passa da 14 a 16 squadre. Cambiano anche i format della Supercoppa e del campionato Primavera. La Serie A Woman partirà sabato 27 agosto, mentre la Serie B e il campionato Primavera domenica 18 settembre. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Il Consiglio Federale ha appena ufficializzato le date d’inizio dei campionati femminili di2022/23, con annesse modifiche strutturali alla competizione.A a 10 squadre con introduzione di poule scudetto e poule salvezza, laB passa da 14 a 16 squadre. Cambiano anche i format della Supercoppa e del. LaA Woman partirà sabato 27, mentre laB e ildomenica 18. SportFace.

