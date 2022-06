Calcio a 5 | Italia-Bosnia 3-4 | ricomincia con una sconfitta il cammino dei ragazzi di Bellarte

Leggi su oasport

(Di martedì 28 giugno 2022) L’del futsal parte col piede sbagliato contro la, in questo mini-ciclo due amichevoli che ha visto e vedrà, anche domani, gli azzurri opporsi ai balcanici. Andiamo a vedere come sono andate le cose a Manzano (Udine). Pronti via ed è subito Boskovic a portare in vantaggio gli ospiti. La reazione deidiperò non si fa attendere: Isgrò pareggia i conti al decimo, mentre Merlim porta avanti l’all’ultimo secondo del primo tempo siglando il punto del 2-1. La ripresa però non sorride agli azzurri, in maglia bianca. Botta e risposta sull’asse Alazdic-Liberti per il 3-2, che negli ultimi sette minuti diventa però 3-4: la, trascinata ancora da Alazdic trova infatti dapprima il punto del 3-3 e poi quello della vittoria con Arnautovic. Nel finale ...