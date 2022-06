Caccia eco-sostenibili Il progetto di Aeronautica | Enea e Cnr

(Di martedì 28 giugno 2022) L’militare ha effettuato i primi voli sperimentali su un aereo alimentato da una miscela contenente fino al 25% di carburante sostenibile. Prima di testare il nuovo biocombustibile è stata effettuata una fondamentale attività preliminare di studio e sperimentazione realizzata dall’Arma azzurra in collaborazione con l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (), insieme a tre diversi istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr): l’Istituto sull’inquinamento atmosferico, l’Istituto nazionale di ottica e l’Istituto scienze e tecnologie per l’energia e la mobilità sostenibile. Dopo questa fase è stato possibile condurre i test su unAMX Ghibli, effettuati presso la Divisione aerea di sperimentazionee spaziale (Dasas) di Pratica di ...

Pubblicità

la Città di Salerno

Dobbiamo ricordare che la funzione dei selecontrollori " prosegue Giuseppe Spinelli - ha tutti i caratteri della pubblica utilità a tutela del cittadino; la loro azione non è quella di mera, ..."Come altri pipistrelli può individuare prede e ostacoli nella notte grazie al biosonar: emette ultrasuoni e ne ascolta l'di ritorno. Tuttavia il vespertilio maggiore sfrutta per la... Gelbison, caccia al bomber: spunta Citro - Sport Scadrà il prossimo 30 giugno il termine per l’adesione ai corsi per il selecontrollo della specie cinghiale in regione che consentiranno agli agricoltori, proprietari dei fondi, di poter ...escludendo tutte le aree SIC e ZPS. Nel territorio venabile si potrà procedere esclusivamente con la caccia di selezione, anche in notturna e addirittura con l’ausilio di fonti luminose. Fino ad oggi ...