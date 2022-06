Brutto colpo alle rinnovabili al G7: la svolta di Italia e Germania (Di martedì 28 giugno 2022) Alla Cop26 dello scorso anno, sei Paesi del G7 hanno concordato di porre fine ai finanziamenti pubblici per i progetti di combustibili fossili all’estero entro la fine del 2022 – un impegno che è stato riaffermato dai ministri dell’Ambiente del G7 in occasione della riunione di maggio, quando si è unito a loro anche il Giappone, che era rimasto fuori dai giochi. Ma i leader del G7, riuniti questa settimana nelle Alpi Bavaresi in Germania, hanno introdotto nuove scappatoie all’impegno. In un comunicato congiunto pubblicato martedì, hanno “sottolineato l’importante ruolo che può svolgere un aumento delle forniture di GNL (gas naturale liquefatto)” nell’accelerare la graduale eliminazione della loro dipendenza dall’energia russa e hanno “riconoscendo che gli investimenti in questo settore sono necessari per rispondere all’attuale crisi”. Secondo i leader del G7, in queste ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 giugno 2022) Alla Cop26 dello scorso anno, sei Paesi del G7 hanno concordato di porre fine ai finanziamenti pubblici per i progetti di combustibili fossili all’estero entro la fine del 2022 – un impegno che è stato riaffermato dai ministri dell’Ambiente del G7 in occasione della riunione di maggio, quando si è unito a loro anche il Giappone, che era rimasto fuori dai giochi. Ma i leader del G7, riuniti questa settimana nelle Alpi Bavaresi in, hanno introdotto nuove scappatoie all’impegno. In un comunicato congiunto pubblicato martedì, hanno “sottolineato l’importante ruolo che può svolgere un aumento delle forniture di GNL (gas naturale liquefatto)” nell’accelerare la graduale eliminazione della loro dipendenza dall’energia russa e hanno “riconoscendo che gli investimenti in questo settore sono necessari per rispondere all’attuale crisi”. Secondo i leader del G7, in queste ...

